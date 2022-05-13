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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
11:59 16.05.2022
Новый газопровод планируют запустить в Могилевской области в 2023 году. об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, новый газопровод высокого давления свяжет газораспределительные станции «Бобруйск» и «Ясень» и позволит повысить надежность газоснабжения потребителей Бобруйска и Бобруйского района, а это около 200 промышленных предприятий и более 97 тысяч домовладений.
Проект будет реализован в две очереди. Строительство первой находится на завершающем этапе – строительные работы выполнены на 90%, смонтировано 13,5 километра газовых сетей. Вторую очередь проекта запустят в третьем квартале 2022 года.
Ввод в эксплуатацию всего объекта запланирован на 2023 год. Общая протяженность газопровода составит 27,4 километра.
Бобруйск является вторым по площади и численности населения городом Могилевской области и седьмым в Республике Беларусь. Подача природного газа в городе в настоящее время осуществляется от одного источника газоснабжения (газораспределительной станции «Бобруйск»), в то время как, к примеру, в Могилеве – от трех.
Строительство нового газопровода даст возможность минимизировать риски ограничения газоснабжения потребителей в случае аварийных ситуаций. Существенно повысится надежность газоснабжения, в том числе таких промышленных гигантов, как ОАО «Белшина», ОАО «Бобруйскагромаш», Бобруйской ТЭЦ-1 1 и ТЭЦ- 2.
Реализация проекта предусмотрена Программой комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.
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