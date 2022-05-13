Коллегия Комитета госконтроля Витебской области рассмотрела результаты контроля по вопросу эффективности принимаемых в регионе мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества на 2021 год по Витебской области было включено 343 объекта, из них планировалось вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи 313 объектов, аренды – 15, безвозмездной передачи в частную собственность – 13, передачи в пределах государственной собственности – 2.

И хотя определенные меры Витебским облисполкомом по вовлечению в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, приняты, тем не менее, в регионе ежегодно не выполняются утвержденные календарные графики. Одна из причин – низкая исполнительская дисциплина и отсутствие жесткого спроса за невыполнение данных мероприятий.

Недостаточно данная работа организована в Браславском, Верхнедвинском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Лиозненском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Россонском, Сенненском, Ушачском, Шумилинском районах и Витебске.

Вместо принятия действенных мер по вовлечению объектов в хозяйственный оборот решение вопросов откладывается на годы. При этом часть таких объектов включается в перечень, подлежащих сносу с установлением срока сноса только в 2025 году.

Не всеми райгорисполкомами проработан вопрос продажи неиспользуемого имущества. Так, за 2021 год продана только треть объектов: 107 от 313 запланированных. В отношении 19 объектов, подлежащих продаже, в 2021 году аукционы вовсе не проводились (больше всего – в Поставском районе (5 объектов).

Не по всем подлежащим продаже объектам приняты соответствующие решения. Например, решением Витебского облисполкома в 2021 году в собственность Ушачского района передано 77 объектов недвижимости ликвидированного КУСХП «Ореховно», которые закреплены за КУСХП «Глыбочаны». Из них 51 объект планировалось продать в 2022 году, 25 – снести, 1 – использовать в собственных целях. Однако в календарный график по Ушачскому району на 2022 год включено только 18 объектов.

Отдельные объекты не вовлекаются в оборот длительное время. При этом в целях исключения из календарных графиков они включаются в перечень объектов, подлежащих списанию, тогда как их снос не планируется. Например, в Шарковщинском районе с 2016 года не используется объект: «Комплекс капитальных строений Гурковской школы», который 8 раз выставлялся на аукционы. В 2021 году он включен в перечень объектов, подлежащих в этом же году сносу. Однако в последующем срок сноса перенесен на 2025 год.

Контрольно-аналитические мероприятия показали, что в Витебской области нет единого подхода к размещению на официальных сайтах райгорисполкомов информации об объектах недвижимого имущества, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот, что в свою очередь затрудняет поиск такого имущества для потенциального инвестора. Например, на сайтах одних райгорисполкомов информация о неиспользуемых и неэффективно используемых объектах недвижимости, подлежащих продаже (аренде), размещена в разделе «Экономика-Недвижимость», у других содержится в разделах «Бизнесу», «Инвестору» или «Деловое сотрудничество», у третьих – в разделе «Недвижимость».

Кроме того, установлены факты не размещения на официальных сайтах утвержденных календарных графиков по вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот на 2022 год. Так, на сайте Бешенковичского райисполкома (по состоянию на 9 февраля 2022 года) отсутствовал утвержденный календарный график по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности района, а на сайтах Лиозненского, Полоцкого и Шумилинского райисполкомов отсутствовала ссылка на сайт комитета «Витебскоблимущество», где размещается информация о находящихся на территории Витебской области и подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектах недвижимости, а также назначенных аукционах по продаже недвижимого имущества.

По результатам коллегии райгорисполкомам предложено обеспечить проведение сплошной инвентаризации с целью формирования полной и достоверной информации о наличии на подведомственной территории неиспользуемого государственного имущества; определить конкретные мероприятия для каждого объекта неиспользуемого государственного имущества с учетом источников и объемов средств, необходимых для реализации выработанного мероприятия.

Также предложено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц райгорисполкомов, не обеспечивших на должном уровне организацию работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.