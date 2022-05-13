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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИКА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ДОСТАТОЧНО УВЕРЕННО - ПРЕМЬЕР


10:56 16.05.2022

Белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в интервью журналисту арабоязычного новостного телеканала Al Arabiya Абдулжаваду Алршеду.

"Белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно. У нас есть небольшое проседание в объемах выпуска и экспорта продукции, которая попала в секторальные санкции Евросоюза. Требуется время на переориентацию потоков. Этим сейчас мы очень плотно занимаемся. Тем не менее сальдо платежного баланса страны положительное, сальдо экспорта положительное, финансовые результаты работы основных предприятий экономики положительные. На это оказывает влияние в том числе рост мировых цен, то есть потери в объемах производства и экспорта мы компенсируем за счет более высоких цен", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, средняя рентабельность продаж белорусских промышленных товаров составляет 8-9%.

"Этого достаточно для того, чтобы обслуживать кредитные обязательства, выплачивать вовремя заработную плату. У нас нет падения реальных доходов населения. Своевременно выполняются все социальные обязательства по выплате пенсий и пособий. По состоянию на сегодня экономика чувствует себя вполне здоровой", - отметил премьер-министр.

"Тем не менее мы понимаем, что предстоит очень серьезная и напряженная работа для того, чтобы не дать ситуации ухудшиться и, по крайней мере, выйти на те же параметры работы, которые были в прошлом году", - признал Роман Головченко.
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