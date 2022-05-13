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ЭКОНОМИКА РБ


ИПНК НАН БЕЛАРУСИ 18 МАЯ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ


10:15 16.05.2022

В ГНУ «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» 18 мая 2022 года пройдет День открытых дверей (ул. Радиальная, 38 Б. Начало в 15.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в мероприятии примут участие студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также лица, заинтересованные в получении высшего образования II ступени.

В рамках Дня открытых дверей участникам будут предложены:

циклы лекций, тематических семинаров по актуальным темам (биологические, медицинские и сельскохозяйственные исследования в НАН Беларуси, генетически модифицированные организмы: мифы и реальность, 3D-печать – перспективное инновационное направление в науке и производстве, нанотехнологии в мире и Беларуси, химия нуклеозидов и нуклеотидов для фармацевтической отрасли, белорусская вычислительная техника: от Минск-1 к суперкомпьютерам и др.);

наглядная информация о приеме в магистратуру, реализуемых в институте образовательных программах высшего образования II ступени, об организации образовательного процесса;

информация о возможностях прохождения стажировок за рубежом в ведущих международных научных центрах и дальнейшего продолжения обучения в аспирантуре;

информация о возможности трудоустройства в научные организации Национальной академии наук Беларуси;

выставка научных работ студентов, выпускников и работников института;

видеоролики о возможности и перспективах обучения в магистратуре Национальной академии наук Беларуси.

В этот день гости мероприятия смогут подробно ознакомиться с особенностями обучения в институте в дневной и заочной форме.

Руководство института, представители приемной комиссии и магистранты расскажут абитуриентам о порядке поступления, образовательном процессе и дальнейшей работе выпускников магистратуры.

Свои вопросы абитуриенты смогут задать как лично, так и на всех страницах института в социальных сетях.

Консультирование абитуриентов по вопросам приемной компании 2022 в формате «Горячая линия» будет проходить по телефонам +375 (17) 202 16 76, +375 (17) 202 16 73.
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