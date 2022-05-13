В апреле годовой прирост потребительских цен замедлился до 0,8 процентного пункта и составил 16,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, увеличение годовой инфляции во многом обусловлено необходимостью повышения регулируемых цен (тарифов) на отдельные позиции в целях сохранения их предложения на внутреннем рынке страны (сахар), а также для поддержания финансового состояния отечественных организаций (автомобильное топливо, тарифы на внутриреспубликанские пассажирские перевозки и другое).

Так, в апреле 2022 г. годовой прирост потребительских цен на сахар увеличился на 43,7% и составил 47,8%, автомобильное топливо – на 1,5% до 19,8%, алкогольные напитки – на 3,1% до 12,6%, табачные изделия – на 9,2% до 21,5%.

Вместе с тем на потребительские цены по-прежнему сохраняется влияние курсового фактора, повышенного уровня мировых цен, нарушения логистических цепочек, а также снижения предложения товаров (сырья), импортируемого из Украины.

На фоне роста затрат вклад в годовую инфляцию цен на мясо и мясопродукты сохраняется высоким (1,6%), молока и молочных продуктов (0,6%), тарифов на бытовые услуги (0,5%).

В годовом выражении отмечается замедление прироста потребительских цен на товары сегмента плодовоовощной продукции на 3,5% до 45,1%, а также на отдельные непродовольственные импортируемые товары: телевизоры, синтетические моющие средства, обувь, обои.

За апрель снизились тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом международного сообщения (на 3,1%), пассажирские перевозки воздушным транспортом (на 17,9%), туристические услуги (на 15,8%). Обувь подешевела на 0,5%, синтетические моющие средства – на 7,6%, телевизоры – на 4,6%, плоды цитрусовые и бананы – на 6,6%.

Кроме того, овощи за месяц сезонно подорожали на 13,2% процента (в том числе капуста белокочанная – почти в 2 раза, огурцы – на 9,9%, морковь – на 4,2%, лук – на 3,9%), цены на яблоки увеличились на 33,8%.

Мясо и мясопродукты в апреле увеличились в цене на 1,7%, сахар – на 41,6%, кондитерские изделия – на 5,6%, молоко и молочные продукты – на 1,3%.

Цены на автомобильное топливо за месяц повышены на 3,4%, алкогольные напитки – на 2,9%, табачные изделия – на 8,4%, пассажирские перевозки городским транспортом подорожали на 14%, железнодорожные перевозки регионального сообщения эконом-класса – на 20,8%, межрегионального сообщения – на 19,6%, перевозки автомобильным транспортом пригородного сообщения – на 10,4%.