Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 и провайдеры «Элсат», «Элсат ТВ» и «Элнет» заключили договор, на основании которого с 16 мая 2022 г. обслуживание абонентов брестских провайдеров будет осуществляться компанией «А1».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании А1, это коснется физических и юридических лиц, которые пользуются услугами интернета по технологии Ethernet и кабельного телевидения.

Так, с указанной даты абоненты «Элсат», «Элсат ТВ» и «Элнет» будут переведены на тарифные планы А1. Смена тарифного плана произойдет в автоматическом режиме. В качестве бонуса всем абонентам будут предоставлены специальные условия обслуживания.

С подробной информацией об изменениях в обслуживании для абонентов ООО «Элсат», ООО «Элсат ТВ» и ООО «Элнет», которые вступят в силу с 16 мая в связи с переходом всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг электросвязи Унитарному предприятию «А1», можно ознакомиться здесь, а также на сайтах провайдеров: «Элсат», «Элсат ТВ» и «Элнет».