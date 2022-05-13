За январь-март 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 59,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,9 млрд рублей, или 13,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 69,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,3 млрд рублей, или 11,9% от общего объема кредиторской задолженности.