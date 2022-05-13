|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ #GBC (ГОСУДАРСТВО. БИЗНЕС. ГРАЖДАНЕ)
17:40 14.05.2022
18-19 мая 2022 года в Национальной библиотеке Беларуси пройдет II Международный цифровой форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, основная цель форума заключается в создании диалоговых площадок для укрепления сотрудничества и поиска новых решений, способствующих повышению эффективности имеющегося взаимодействия государства, бизнеса и граждан, а также презентации достижений Республики Беларусь и актуальных проектов в сфере цифровой трансформации.
В программе форума запланирована церемония награждения, в рамках которой будет названа лучшая область в номинации «Регион цифровых возможностей». Ее выбор осуществляется по критериям внедрения инфраструктурных элементов электронного правительства, развития интеллектуального потенциала цифровой трансформации, а также безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Проведение очередного форума поспособствует достижению заявленных целей социально-экономического развития Республики Беларусь, обеспечению информационной безопасности государства и финансовой независимости в санкционных условиях, а также популяризации созданной в стране информационно-коммуникационной инфраструктуры.
В его работе примут участие руководители государственных органов и организации различных сфер жизнедеятельности, представители IT-компаний, банков, бизнеса, а также социальной отрасли.
Работа форума будет организована в формате проведения пленарного заседания и 7 тематических секций. Любой желающий сможет присоединиться к организованной трансляции в режиме онлайн.
Организаторами форума являются Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, Белорусские облачные технологии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
Курсы в банках
на 14.05.2022
Конвертация в банках
на 14.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте