Завершился очередной благотворительный аукцион доменных имен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на этот раз ставки сыграли по 33 доменам, общая сумма по которым составила 13 202 белорусских рубля. Самым желанным лотом нынешнего аукциона стал двухсимвольный домен qq.by, который «ушел с молотка» за 7004 белорусских рубля.

Участников аукциона также заинтересовали автомобильная, транспортная, страховая, ремонтно-строительная, торговая тематики – на торгах были выкуплены домены autouslugi.by, gomelshina.by, dovezem.by, vsestrahovki.by, krovlya.by, bur-servis.by, oknagrad.by, vitrini.by.

Кроме того, на аукционе были реализованы домены minsk-minsk.by, whereminsk.by, postsms.by, milkstock.by, upsale.by, stdiapazon.by и другие.

В числе реализованных доменов было 5 достаточно редких трехсимвольных доменных имени (bee.by, 987.by, cut.by, rep.by, fss.by) и один кириллический домен хофф.бел.

В итоге в топ-5 самых популярных доменов аукциона вошли: qq.by – Br7004; whereminsk.by – Br814; godedinstva.by – Br754; vitrini.by – Br684; cut.by – Br434;

Все вырученные на аукционе средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, с 1 января 2022 года компания beCloud определена техническим администратором национальной доменной зоны .BY, .БЕЛ. В функции технического администратора входит ведение базы данных по всем доменам в зонах .BY и .БЕЛ, обеспечение бесперебойной и эффективной работы национальной доменной зоны, а также проведение благотворительных аукционов доменных имен.