|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС-КЕЙС 100 ВИДЕОКОНТРОЛЬ»
16:41 14.05.2022
В ассортименте пакетов услуг РУП «Белтелеком» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появился новый пакет услуг – «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках пакета «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль» абонент получает: безлимитный доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу; «Видеоконтроль» с включением двух камер; телефонную связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» для двух номеров, включая услугу определения номера CLIP и полный набор дополнительных видов услуг для каждого номера.
Стоимость пакета «Бизнес-кейс 100» в месяц составялет 100 рублей без НДС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
Курсы в банках
на 14.05.2022
Конвертация в банках
на 14.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте