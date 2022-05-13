ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС-КЕЙС 100 ВИДЕОКОНТРОЛЬ»

16:41 14.05.2022 В ассортименте пакетов услуг РУП «Белтелеком» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появился новый пакет услуг – «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках пакета «Бизнес-кейс 100 видеоконтроль» абонент получает: безлимитный доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу; «Видеоконтроль» с включением двух камер; телефонную связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» для двух номеров, включая услугу определения номера CLIP и полный набор дополнительных видов услуг для каждого номера. Стоимость пакета «Бизнес-кейс 100» в месяц составялет 100 рублей без НДС.