Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Производство и продажа сыра».

Как отмечают в министерстве, сыр сейчас востребован не только на рынке Беларуси, но и за рубежом. Бизнес основан на переработке продуктов питания, произведенных в регионе для дальнейшей оптовой или мелкооптовой продажи. В качестве сырья используется обезжиренное и цельное молоко. Для организации производства потребуется подходящее помещение, установка и наладка оборудования.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.

«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Производство и продажа сыра» – десятое. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.