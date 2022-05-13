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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ПО ЗАПУСКУ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ СЫРА
16:28 14.05.2022
Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Производство и продажа сыра».
Как отмечают в министерстве, сыр сейчас востребован не только на рынке Беларуси, но и за рубежом. Бизнес основан на переработке продуктов питания, произведенных в регионе для дальнейшей оптовой или мелкооптовой продажи. В качестве сырья используется обезжиренное и цельное молоко. Для организации производства потребуется подходящее помещение, установка и наладка оборудования.
Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям, можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и добиться успеха.
«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Производство и продажа сыра» – десятое. Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
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