ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $2 МЛРД

16:15 14.05.2022 За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2 млрд инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (26%), Украины (10,5%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $1,7 млрд, или 87,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2022 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $1,2 млрд. Значительные объемы инвестиций организациями Минска направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (83,2% от всех направленных инвестиций), Украины (7,5%), Кипра (2%). На долю прямых инвестиций приходилось 96,4% всех направленных инвестиций за рубеж.