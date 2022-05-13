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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $2 МЛРД
16:15 14.05.2022
За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2 млрд инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (40,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (26%), Украины (10,5%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $1,7 млрд, или 87,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2022 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $1,2 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями Минска направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (83,2% от всех направленных инвестиций), Украины (7,5%), Кипра (2%).
На долю прямых инвестиций приходилось 96,4% всех направленных инвестиций за рубеж.
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