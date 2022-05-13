Уникальный учебно-методический комплекс (УМК) по курсу «Моделирование и программирование в среде ROS робототехнических устройств» внедрят в БГУ. Его презентация состоялась 13 мая в университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, это совместная разработка специалистов Института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси и ученых факультета прикладной математики и информатики БГУ. Работа над проектом велась более года.

УМК состоит из лекционных материалов, учебных, лабораторных и практических занятий с подробными указаниями к их проведению. Также комплекс включает стенды для визуальной демонстрации внутреннего оснащения роботов. Вместе с основами робототехники студентам предлагается изучать подходы к моделированию подобных устройств на базе современных программных платформ и технических устройств, доступных в настоящее время в Беларуси.

Новый учебный комплекс объединяет знания по робототехнике и программированию в единый базовый курс.

Обучение на основе инновационной программы предполагается начать в БГУ в следующем учебном году. Курс будет доступен для обучающихся на факультетах прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, механико-математическом, физическом. На данный момент элементы робототехники здесь преподаются в рамках других дисциплин.

В перспективе у разработчиков усовершенствовать программу с учетом изменений в сфере IT.