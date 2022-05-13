ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 19 МАЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

15:44 14.05.2022 Комитет госконтроля Гомельской области 19 мая 2022 года проведет «горячую линию» по вопросам организации и качества питания школьников. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, с 10.00 до 11.00 по телефону 8(0232)23-83-96 граждане могут сообщить информацию о фактах нарушений и недостатков при организации питания в школах.