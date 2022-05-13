Энергетики Минского региона восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей в населенных пунктах Минской области. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго».

Согласно информации, специалисты РУП «Гомельэнерго» полностью восстановили электроснабжение на территории Гомельской области к утру 14 мая. Продолжается выполнение отдельных заявок в сетях 0,4 кВ.

Восстановительные работы велись не только днем, но и в темное время суток. Всего в ликвидации последствий стихии в Гомельской области были задействованы более 400 человек и 149 единиц техники.

«Работы в отдельных районах Могилевской области еще продолжаются. Специалисты прикладывают максимум усилий для устранения нарушений и ликвидации последствий стихии. Ведутся работы по восстановлению линий электропередачи, замене поврежденных опор, удалению упавших деревьев. Задействованы имеющиеся силы и средства Могилевской энергосистемы, персонал трудится в усиленном режиме, привлечены дополнительные бригады и техника из других регионов. На текущий момент в работе находятся 84 бригады 110 единиц техники», - говорится в сообщении.