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ЭКОНОМИКА РБ
СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В АПРЕЛЕ УПАЛ, А ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ
14:51 14.05.2022
Всплеск поисковой активности в марте, спровоцированной ростом курса доллара и выходом на рынок большого числа свободных квартир на фоне отъезда людей из страны, в апреле 2022 года остановился.
Как пишет Realt, число запросов «снять квартиру в Минске» за месяц снизилось почти на треть.
Несмотря на снижение спроса предложение на рынке аренды квартир в столице продолжило расти. По сравнению с мартом свободных для заселения квартир за весь апрель стало больше на 9%. В большей степени увеличилось число 1- и 2-комнатных квартир — на 10% и 9% соответственно. 3-комнатных квартир стало больше только на 5%.
Средние ставки аренды продолжили снижаться по всем типам квартир. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $259 (снижение на 1,1%); 2-комнатные квартиры — $322 (снижение на 0,9%); 3-комнатные квартиры — $405 (снижение на 1,7%).
В целом текущий уровень цен на аренду квартир в Минске на 3−4% ниже, чем в середине весны прошлого года.
На фоне снижения арендных ставок и сохранению цен предложения квартир на прежнем уровне, инвестиционная привлекательность аренды в апреле продолжила снижаться — минус 0,02 процентных пункта по сравнению с мартом. В то же время максимальная доходность валютных депозитов за месяц не изменилась.
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