ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В АПРЕЛЕ УПАЛ, А ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ


14:51 14.05.2022

Всплеск поисковой активности в марте, спровоцированной ростом курса доллара и выходом на рынок большого числа свободных квартир на фоне отъезда людей из страны, в апреле 2022 года остановился.

Как пишет Realt, число запросов «снять квартиру в Минске» за месяц снизилось почти на треть.

Несмотря на снижение спроса предложение на рынке аренды квартир в столице продолжило расти. По сравнению с мартом свободных для заселения квартир за весь апрель стало больше на 9%. В большей степени увеличилось число 1- и 2-комнатных квартир — на 10% и 9% соответственно. 3-комнатных квартир стало больше только на 5%.

Средние ставки аренды продолжили снижаться по всем типам квартир. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $259 (снижение на 1,1%); 2-комнатные квартиры — $322 (снижение на 0,9%); 3-комнатные квартиры — $405 (снижение на 1,7%).

В целом текущий уровень цен на аренду квартир в Минске на 3−4% ниже, чем в середине весны прошлого года.

На фоне снижения арендных ставок и сохранению цен предложения квартир на прежнем уровне, инвестиционная привлекательность аренды в апреле продолжила снижаться — минус 0,02 процентных пункта по сравнению с мартом. В то же время максимальная доходность валютных депозитов за месяц не изменилась.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
валюта курс
EUR 2.6658
USD 2.5424
RUB 3.8386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6004 -0.0654
USD 2.5008 -0.0416
RUB 3.9507 +0.1121
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6260 2.6300
USD 2.5200 2.5390
RUB 3.1500 3.9000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0550
EUR/RUB 67.5000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте