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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ


14:28 14.05.2022

Формирование бюджета Гомельской области в январе-апреле 2022 года обеспечивали более 630 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 580 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по региону, за январь-апрель 2022 года в бюджет области поступило 1185,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 361,6 млн рублей, в местные бюджеты – 824,0 млн рублей.

Около 70% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 27,0% – за счет подоходного налога, 14,8% – за счет акцизов, 13,9% – за счет налога на прибыль, 9,6% – за счет налога на добавленную стоимость, 4,4% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-апреле 2022 года поступило 907,4 млн рублей. На их долю приходится 76,5% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 214,7 млн рублей (18,1%), индивидуальных предпринимателей – 40,3 млн рублей (3,4%), физических лиц – 23,2 млн рублей (2,0%).
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