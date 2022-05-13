|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 18 МАЯ НА БУТБ МЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
13:59 14.05.2022
С 18 мая 2022 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) меняется расписание торгов молочной и мясной продукцией. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Согласно информации, вместо торговых сессий «Мясо-молочная продукция (экспорт)» и «Молоко сухое, масло сливочное, сыры, сыворотка сухая (внутренний рынок)» будут организованы следующие торговые сессии:
«Молочная продукция (экспорт, внутренний рынок)» - понедельник в 14:30, среда в 9:30;
«Мясо и пищевые мясные субпродукты (экспорт)» - среда в 14:30.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
Курсы в банках
на 14.05.2022
Конвертация в банках
на 14.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте