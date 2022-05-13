ЭКОНОМИКА РБ

С 18 МАЯ НА БУТБ МЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

13:59 14.05.2022 С 18 мая 2022 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) меняется расписание торгов молочной и мясной продукцией. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ. Согласно информации, вместо торговых сессий «Мясо-молочная продукция (экспорт)» и «Молоко сухое, масло сливочное, сыры, сыворотка сухая (внутренний рынок)» будут организованы следующие торговые сессии: «Молочная продукция (экспорт, внутренний рынок)» - понедельник в 14:30, среда в 9:30; «Мясо и пищевые мясные субпродукты (экспорт)» - среда в 14:30.