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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,5%


13:19 14.05.2022

Потребительские цены в Минской области в апреле 2022 года выросли по сравнению с мартом 2022 года на 2,9%, с декабрем 2021 года – на 12,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в апреле 2022 года по сравнению с апрелем прошлого года составил 18,9%. За январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года потребительские цены увеличились на 13,8%.

Цены на продовольственные товары в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 4,3%, с начала года – на 12,4%. Годовой рост цен на продтовары в апреле 2022 года составил 12,1%. За январь-апрель 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15%.

Цены на непродовольственные товары выросли в апреле 2022 года по сравнению с мартом на 1%, с начала года – на 12,7%. В апреле 2022 года к апрелю 2021 года рост цен составил 17,1%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 12,1%.

Услуги в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года подешевели на 1,7%, с начала года – выросли на 6,6%. При этом годовой рост цен на услуги в апреле текущего года составил 10,4%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года стоимость услуг возросла на 10,9%.
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