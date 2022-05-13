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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-ЛИДЕРОВ КАЧЕСТВА 2021 ГОДА
12:42 14.05.2022
Госстандарт определил руководителей-лидеров качества 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, знаком «Лидер качества» отмечены:
гендиректор белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат» ОАО Виктор Кузьминчук;
генеральный директор ОАО «МАПИД» Николай Милошевский;
гендиректор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» Виталий Павлов;
начальник госучреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» Иван Полевода.
Госстандарт ежегодно, начиная с 2008 г., определяет руководителей предприятий, внесших значительный личный вклад в достижение их организациями наивысших результатов в области качества продукции (услуг) и системного менеджмента.
Это руководители, которые в течение многих лет подтверждают свою приверженность качеству, нацеливают свои организации на реализацию новых идей и технологий, освоение новых рынков и непрерывное улучшение деятельности.
Их вклад отмечается нагрудным знаком «Лидер качества».
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