Госстандарт определил руководителей-лидеров качества 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, знаком «Лидер качества» отмечены:

гендиректор белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат» ОАО Виктор Кузьминчук;

генеральный директор ОАО «МАПИД» Николай Милошевский;

гендиректор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» Виталий Павлов;

начальник госучреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» Иван Полевода.

Госстандарт ежегодно, начиная с 2008 г., определяет руководителей предприятий, внесших значительный личный вклад в достижение их организациями наивысших результатов в области качества продукции (услуг) и системного менеджмента.

Это руководители, которые в течение многих лет подтверждают свою приверженность качеству, нацеливают свои организации на реализацию новых идей и технологий, освоение новых рынков и непрерывное улучшение деятельности.

Их вклад отмечается нагрудным знаком «Лидер качества».