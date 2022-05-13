Предприятия ВПК Беларуси снижают импортоемкость продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, вопрос использования преобладающего количества импортных комплектующих изделий при производстве конечной продукции для производителей в настоящее время требует особого внимания с учетом ставшего реальностью отказа ряда западных компаний от сотрудничества.

Например, работа ОАО «АЛЕВКУРП» по снижению импортоемкости выпускаемой продукции проводится за счет увеличения доли используемых отечественных комплектующих изделий, которые обеспечивают схожие с иностранными аналогами характеристики без ухудшения потребительских качеств конечного продукта.

Особое внимание конструкторами ОАО «АЛЕВКУРП» уделяется поиску возможности использования в выпускаемой продукции узлов и модулей собственного производства. Так, общество разработало и изготовило блок преобразователя частоты 50/400 Гц, отличающийся высокими техническими характеристиками и показателями надежности.

Блок СПЧ-400-17 уже используется акционерным обществом в производственном процессе для питания специализированной аппаратуры частотой 400 Гц. Параллельно изучается возможный спрос на изделие со стороны иных производственных предприятий. Разработанный блок СПЧ-400-17 обладает потенциалом для перспективной доработки под нужды конкретного заказчика.

Блок преобразователя частоты обеспечивает диапазон входного трехфазного напряжения, при котором сохраняется указанная точность выходного напряжения в пределах 180-250 В. Частота выходного напряжения находится в пределах колебаний 400 ± 2 Гц. Точность удержания выходного напряжения в установившемся режиме составляет 220 ± 6,9 В. Изделие обеспечивает выходную номинальную мощность не менее 17 кВт.