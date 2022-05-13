Белтаможсервис и Агентство сервисизации и реинжиниринга создадут новые возможности для развития цифровизации транспортно-логистической отрасли. Соответствующее соглашение 13 мая подписали генеральный директор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин и гендиректор ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга» Вячеслав Былина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтаможсервис», соглашением предусмотрено объединение технологических и сервисных систем, информационных систем и ресурсов участников транспортно-логистической деятельности в единую цифровую платформу, обеспечение на ее основе многостороннего и «бесшовного» информационного взаимодействия основных участников и контролеров перевозок, а также цифровизация транспортно-логистических процессов.

Создание, функционирование и дальнейшее развитие единой цифровой платформы осуществляется с целью организации информационно-технического взаимодействия существующих смежных информационных систем, используемых в бизнес-процессах транспортно-логистической деятельности для прослеживаемости товаров как внутри страны, так и в рамках ЕАЭС и других стран, а также для удобства использования конечными пользователями (грузовладельцами, грузополучателями, грузоотправителями, перевозчиками) и государственными органами.