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ЭКОНОМИКА РБ


К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ 750 АДМИНПРОЦЕДУР


11:12 14.05.2022

К концу этого года планируется рассмотреть и оптимизировать 750 админпроцедур. Об этом заявил 13 мая 2022 года министр экономики Александр Червяков на встрече с генеральным директором ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга» (АСР) Вячеславом Былина и его первым заместителем Сергеем Рудневым.

По словам Александра Червякова, целью совещания является обсуждение «дорожной карты движения» недавно созданного АСР: что уже выполнено и планируется в перспективе реализовать, какая необходима поддержка со стороны Министерства экономики для активизации процесса решения задач по оптимизации административных процедур.

Как сообщило руководство АСР, сформирован штат сотрудников по реинжинирингу бизнес-процессов, тщательно изучен международный опыт, подготовлены карты админпроцедур (пошаговый процесс их осуществления), утвержден Регламент взаимодействия с госорганами по снижению административной нагрузки на субъекты хозяйствования, сформирован Перечень админпроцедур, предлагаемых к оптимизации, разработана архитектура реестров метаданных и электронных сервисов и др.

Александр Червяков акцентировал внимание на алгоритме совместной работы по оптимизации админпроцедур в текущем году.

«Агентству предстоит проанализировать 750 админпроцедур. К концу августа в Минэкономики должен поступить готовый пакет с предложениями по их оптимизации. После рассмотрения их на рабочей группе, в состав которой войдут представители госорганов, бизнеса и депутаты, согласованные инициативы будут внесены в правительство. По распоряжению первого вице-премьера госорганы отработают их в проекты нормативных правовых актов. Нацеливаю вас – до конца года должны быть приняты все документы по 750 админпроцедурам», – отметил министр экономики, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Что касается автоматизации, Агентство планирует создать уникальный для Беларуси инструмент для реинжиниринга и цифровизации админпроцедур. В декабре будут введены в эксплуатацию реестры метаданных и электронных сервисов. То есть появятся готовые инструменты оцифровки админпроцедур.

«В перспективе получим общую картину системы администрирования и регулирования взаимодействия между государством и бизнесом с «узкими местами», которые увеличивают издержки предпринимательского сектора и сдерживают его развитие. Исходя из этого, мы сможем выстраивать приоритеты и задачи. По сути, создадим инструмент управления административными процессами», – подчеркнул Александр Червяков.
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