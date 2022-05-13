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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РАССКАЗАЛ О ПОРЯДКЕ ПОКУПКИ ДАЧНОГО УЧАСТКА В БЕЛАРУСИ


10:35 14.05.2022

Государственный комитет по имуществу Беларусь с приближением дачного сезона рассказал о порядке приобретения земельных участков и на что стоит обратить внимание при их выборе.

В частности, на основании сведений от садоводческих товариществ местные исполнительные комитеты на своих информационных стендах и официальных сайтах размещают информацию о свободных (незанятых) земельных участках в садоводческих товариществах.

Для получения свободного земельного участка, расположенного в садоводческом товариществе, гражданин прежде всего должен определиться с его месторасположением (районом) и после этого обратиться с заявлением о предоставлении интересующего участка в соответствующий райисполком, по месту нахождения такого товарищества. В заявлении необходимо указать вид вещного права, на котором человек желает получить участок, – в пожизненное наследуемое владение, частную собственность или аренду.

По результатам рассмотрения заявления гражданина местный исполнительный комитет поручает организации по землеустройству выполнить комплекс землеустроительных работ в отношении испрашиваемого участка и оформить соответствующее землеустроительное дело, на основании которого и будет принято решение о предоставлении участка.

После принятия решения местного исполнительного комитета о предоставлении земельного участка для коллективного садоводства и осуществления территориальной организацией по государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) прав на него гражданину выдается документ, удостоверяющий право на участок, – свидетельство (удостоверение) о госрегистрации.

При выборе дачного участка прежде всего нужно уточнить прохождение его границы относительно смежных участков для исключения споров со смежными землепользователями. В случае приобретения земельного участка по гражданско-правовым сделкам (договор купли-продажи) до его покупки можно выполнить землеустроительные работы по восстановлению границы приобретаемого участка.

Кроме того, не следует забывать, что освоение территории садоводческого товарищества, возведение садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства, должно осуществляться в соответствии с проектом организации и застройки территории товарищества.

В настоящее время изменение застройки территории товарищества не допускается без внесения в установленном законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности порядке изменений в утвержденный проект организации и застройки территории товарищества.

Земельные участки гражданам для коллективного садоводства предоставляются без проведения аукциона, за исключением предоставления таких участков в пригородной зоне Минска.

Если речь идет о приобретении земельного участка для коллективного садоводства в действующих садоводческих товариществах, то его можно приобрести в результате гражданско-правовой сделки (договор купли-продажи) или на аукционе – в пригородной зоне столицы.

На иных территориях (за исключением пригородной зоны Минска) земельные участки предоставляются без проведения аукциона из перечня свободных (незанятых) участков.

Стоимость земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, формируется на основании его кадастровой стоимости и количества желающих его приобрести. Чем больше участников аукциона, тем дороже продается земельный участок.

В каждом товариществе кадастровая стоимость разная. Она формируется с учетом местоположения, обеспеченности участка инженерной и транспортной инфраструктурой и утверждается райисполкомом, то есть конкретно определяется стоимость 1 кв. м земли, а дальше осуществляется расчет стоимости исходя из площади самого участка.

Без аукциона в частную собственность земельные участки предоставляются по их кадастровой стоимости. При предоставлении участка в пожизненное наследуемое владение или аренду платить нужно только за оформление документов, удостоверяющих право на земельный участок и осуществление регистрационных действий.
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