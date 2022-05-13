Минэкономики Беларуси призывает бизнес более активно подключаться в работу по импортозамещению.

«Мы готовы слушать бизнес, собираться, чтобы в дальнейшем принимать необходимые решения. В свою очередь призываем предпринимателей более активно подключаться в развернутую нами работу по импортозамещению и снижению административной нагрузки на бизнес», – заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский 13 мая 2022 года во время пресс-подхода перед очередным заседанием общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, на встрече присутствовали директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрей Копыток, директор ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец и другие представители делового сообщества.

По словам Сергея Митянского, при республиканских и местных органах госуправления созданы общественно-консультативные советы, советы по развитию предпринимательства, на которых рассматриваются вопросы бизнеса.

Что касается нормативной поддержки, уже приняты указ № 93, постановление Совета министров № 180 и иные документы, основной из которых – Комплексный план мер по поддержке экономики. Это «дорожная карта», которая была утверждена на уровне правительства, чтобы противостоять санкционному давлению. В настоящий момент органы госуправления принимают соответствующие нормативные правовые акты, готовят законопроекты, чтобы реализовать эту «дорожную карту». Конечно, это не последние меры, которые будут приняты на уровне правительства.

При Совете министров создан Оперативно-ситуационный штаб, который рассматривает предложения по поддержке бизнеса.

«Если это не требует издания нормативного правового акта, то меры реагирования принимаются в кратчайшие сроки. Если документ необходим, значит, дается поручение соответствующим органам госуправления, которые его готовят», – отметил заместитель министра экономики.

«Мы ожидаем, что благодаря принятым мерам по результатам года наша экономика останется устойчивой. Наши люди не должны почувствовать влияние санкций. Как органы управления, так и бизнес должны совместно сохранить социальные гарантии для граждан», – подчеркнул Сергей Митянский.