Гродненская обувная фабрика «Неман» теперь будет в составе «Белвеста». Соответствующие документы о передаче в доверительное управление компании подписали глава города Мечислав Гой и генеральный директор совместного белорусско-российского общества с ограниченной ответственностью «Белвест» Юрий Суманеев.

«К этому мы шли сознательно. К этому времени мы подразобрались со всеми активами нашей фабрики, оптимизировали территорию, забрали всю социальную инфраструктуру, чтобы это предприятие работало только на производство продукции, которое традиционно она выпускает. Это бренд нашей фабрики – это детская обувь, которая востребована на рынке», - сказал председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой.

Как отмечается на сайте КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс», это один из немногочисленных случаев в стране, когда частный бизнес берет на себя ответственность за развитие государственного предприятия. Ожидается, что совместное производство позволит увеличить объемы выпуска продукции на фабрике.

«Это как минимум должно составлять в 2-3 раза по отношению к нынешнему объёму. И в дальнейшем, если не возродить те советские легендарные объёмы, то приблизиться к ним, чтобы это было уже полномасштабное крупное производство, градообразующее предприятие для города Гродно. Будут созданы новые условия труда, существенно должна вырасти зарплата, загрузка этого предприятия», - прокомментировал гендиректор совместного белорусско-российского общества с ограниченной ответственностью «Белвест» Юрий Суманеев.