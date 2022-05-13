|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИНФОРМ НА 3 МЕСЯЦА ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ «ЛИМАРИУС» И «КНИГОСБОР»
09:32 14.05.2022
Министерство информации на 3 месяца приостановило деятельность издательств «Лимариус» и «Книгосбор».
«…в нарушение пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 8-З «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь» обществом с ограниченной ответственностью «ЛИМАРИУС» и частным издательским унитарным предприятием «Книгосбор» были нарушены сроки обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», - говорится в сообщении Мининформа.
Деятельность издательств будет приостановлена с 16 мая сроком на 3 месяца на основании приказа Министерства информации «в соответствии с выданными свидетельствами о государственной регистрации в качестве издателей печатных изданий».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2022
Курсы в банках
на 14.05.2022
Конвертация в банках
на 14.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте