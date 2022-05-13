Министерство информации на 3 месяца приостановило деятельность издательств «Лимариус» и «Книгосбор».

«…в нарушение пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 8-З «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь» обществом с ограниченной ответственностью «ЛИМАРИУС» и частным издательским унитарным предприятием «Книгосбор» были нарушены сроки обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», - говорится в сообщении Мининформа.

Деятельность издательств будет приостановлена с 16 мая сроком на 3 месяца на основании приказа Министерства информации «в соответствии с выданными свидетельствами о государственной регистрации в качестве издателей печатных изданий».