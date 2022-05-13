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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ $3,4 МЛРД


09:26 14.05.2022

За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы вложили $3,4 млрд.

Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22,9%), Нидерландов (8%) и Украины (6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3 млрд, или 88,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2022 г. организациями республики направлено за рубеж инвестиций на $1,6 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (81,9% от всех направленных инвестиций), Украины (5,7%), Литвы (2,4%) и Кипра (2,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 95,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
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