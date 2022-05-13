В Новой Боровой возведут 10-этажный жилой дом с бирюзово-терракотовыми фасадами.

Его будет отличать необычная квартирография — предусмотрены только «однушки» и «двушки». Застройщик «А-100 Девелопмент» запускает продажи, цена «квадрата» — от 998 долларов.

Дом под номером 7.46 по генплану вырастет на месте бывшего автодрома и станет частью Центрального парка с аллеями. Всего здесь будет 3 подъезда на 10 этажей, в которых разместится 177 квартир. Внешне многоэтажка будет выделяться незаурядным фасадным решением — с сочетанием бирюзовых оттенков. Фасад получит также популярные во все времена эркеры, которые расширят гостиные.

Строители используют сборный железобетон. Стены выложат из трехслойных панелей с утеплителем, которые сохранят тепло в комнатах и поглотят шумы с улицы. Солнце внутрь будут пропускать французские окна, под ними оборудуют небольшие подоконники на уровне колена.

Еще одна особенность дома — в его квартирографии: здесь предусмотрены только «однушки» и «двушки». Но довольно просторные: 1-комнатные квартиры стартуют от 40,55 кв.м, а самая большая двухкомнатная займет 67,41 «квадрата». Кухни будут объединены с гостиными, предусмотрены хобби-комнаты.

Цены на старте продаж — от 998 долларов за «квадрат» в эквиваленте. Квартиры доступны как с черновой, так и с готовой отделкой и кухней. Вариант будущего интерьера можно выбрать самостоятельно с помощью «конструктора отделки»: подобрать розетки, выключатели, сантехнику, плитку, ламинат, обои под покраску, межкомнатные и входные двери.

«Квартирография дома формируется, исходя из его расположения и конфигурации квартала, когда мы стараемся объединить большие семейные квартиры в один дом, и квартиры для небольших семей в другой. Мы также движемся за спросом: не секрет, что на рынке востребованы квартиры с 1-2 жилыми комнатами — новый дом как раз поможет 177 семьям решить квартирный вопрос и переехать в Новую Боровую. Квартиру можно оплатить собственными средствами, либо оформить в кредит до 20 лет, который сейчас снова стал доступен. При этом архитекторы позаботились, чтобы планировки были максимально функциональными, в них нет ничего лишнего. К тому же часть квартир мы сдаем с отделкой и кухней, что позволит новоселам сэкономить на ремонте время и бюджет», - отметила директор по маркетингу группы компаний «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Все лифты и подъезды в доме будут проходными. Предусмотрен вход с уровня земли. Входные группы яркие, со стеклянной дверью. В подъездах будут зеркала, чат-доски, графика на стенах, встроенные почтовые ящики с ящиками для спама и полки для буккроссинга. Предусмотрены также колясочные и отдельные помещения для мытья домашних животных после прогулки.

Внутренний двор будет закрытым от автомобилей и посторонних. Большую часть займет детский трек со светящимися стрелками и значками. Продуманы игровые площадки, мини-огороды, зоны отдыха и велобоксы. На центральной площади с перголой появятся столы для настольных игр и кадки-машинки.

Парковочные места вынесут за пределы двора. Квартиры будут продаваться вместе с машиноместом: можно приобрести его в паркинге или арендовать на 7 лет на парковке.

Покупателям квартир также предоставят бесплатное обслуживание на 2 года по программе «Забота» от управляющей компании «А-100 Комфорт». Специалисты будут помогать с устранением неисправностей, предусмотрен круглосуточный клиентский центр, аварийная служба, уход за благоустройством. Поддерживать связь можно через мобильное приложение.