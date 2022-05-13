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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ АЙТИШНИКАМИ 28 МАЯ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ IT-ENTRANCE


18:00 13.05.2022

28 мая в Минске пройдет бесплатная 11-я международная конференция IT-Entrance (пр. Победителей 103. отель Виктория "Олимп").

Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта.

Как сообщила ЭКОПРЕСС главный редактор IT-портала KV.BY Алиса Чернухо, на конференции расскажут о популярных направлениях мобильной разработки, об ИТ-образовании в Беларуси и о том, как стать частью сферы. Можно принять участие в формате онлайн и офлайн.

На IT-Entrance ждут опыт экспертов международных ИТ-компаний, возможность провести плодотворный нетворкинг в expo-зоне и широкий выбор команд, стать частью которых возможно уже совсем скоро.

В рамках конференции пройдет бесплатный мастер-класс Даниила Полякова, старшего разработчика Android (Тинькофф).

"Разработаем небольшую игру, состоящую из двух экранов и простой игровой логики". Для участия в мастер-классе при себе необходимо иметь ноутбук", - сказал он.

Для участия в конференции обязательна предварительная регистрация.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия, а отслеживать новости о конференции – в Telegram-канале IT-Entrance.

Организатор конференции - старейший ИТ-портал в Беларуси KV.by.
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