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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПОСТУПИЛО $135 МЛН ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 1 КВАРТАЛЕ
17:49 13.05.2022
За январь-март 2022 года в СЭЗ «Гродноинвест» поступило $134,5 млн иностранных инвестиций из 12 стран.
Как сообщает сайт СЭЗ, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе за этот же период составил $98,7 млн.
В 1 квартале 2022 года ключевыми инвесторами СЭЗ «Гродноинвест» выступили компании из Нидерландов, Кипра, Австрии, Великобритании и Польши. Также поступили инвестиции из ОАЭ, где недавно прошла презентация возможностей СЭЗ «Гродноинвест» для арабских компаний. Основной объем инвестиций пришелся на компании в индустриальном парке СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгонском районе, где успешно действуют мировые производители Kronospan, Sodrugestvo, Szynaka Meble, Europlasteks Invest. Более 16 млн долларов США привлечено резидентами СЭЗ, расположенными в городе Гродно.
Для привлечения новых инвестиций администрацией СЭЗ «Гродноинвест» активно ведутся переговоры с инвесторами из ближнего и дальнего зарубежья. За первые три месяца текущего года проведены деловые встречи с партнерами из России, Польши, Литвы, ОАЭ, Узбекистана, Индии и других стран. В качестве резидента СЭЗ зарегистрирована компания «Юнионвэй», которая реализует проект по строительству контейнерного терминала на участке №12 СЭЗ «Гродноинвест» в районе железнодорожной грузовой станции «Свислочь». С арабской компанией BRIKOIL TRANS-F.Z.E. подписан Меморандум о намерениях по развитию транспортно-логистического терминала в Гродненской области стоимостью до 100 млн долл. США.
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