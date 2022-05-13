За январь-март 2022 года в СЭЗ «Гродноинвест» поступило $134,5 млн иностранных инвестиций из 12 стран.

Как сообщает сайт СЭЗ, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе за этот же период составил $98,7 млн.

В 1 квартале 2022 года ключевыми инвесторами СЭЗ «Гродноинвест» выступили компании из Нидерландов, Кипра, Австрии, Великобритании и Польши. Также поступили инвестиции из ОАЭ, где недавно прошла презентация возможностей СЭЗ «Гродноинвест» для арабских компаний. Основной объем инвестиций пришелся на компании в индустриальном парке СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгонском районе, где успешно действуют мировые производители Kronospan, Sodrugestvo, Szynaka Meble, Europlasteks Invest. Более 16 млн долларов США привлечено резидентами СЭЗ, расположенными в городе Гродно.

Для привлечения новых инвестиций администрацией СЭЗ «Гродноинвест» активно ведутся переговоры с инвесторами из ближнего и дальнего зарубежья. За первые три месяца текущего года проведены деловые встречи с партнерами из России, Польши, Литвы, ОАЭ, Узбекистана, Индии и других стран. В качестве резидента СЭЗ зарегистрирована компания «Юнионвэй», которая реализует проект по строительству контейнерного терминала на участке №12 СЭЗ «Гродноинвест» в районе железнодорожной грузовой станции «Свислочь». С арабской компанией BRIKOIL TRANS-F.Z.E. подписан Меморандум о намерениях по развитию транспортно-логистического терминала в Гродненской области стоимостью до 100 млн долл. США.