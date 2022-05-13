19-20 мая 2022 года в Белорусском государственном экономическом университете пройдет XV Международная научно-практическая конференция «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, основная цель конференции - международный обмен знаниями ученых, представителей органов государственного управления и различных секторов экономики по вопросам экономического развития Республики Беларусь и зарубежных стран.

В ходе конференции планируется детальное обсуждение проблем научного и прикладного характера, включая пути адаптации белорусской экономики к новым геополитическим вызовам, поиск стратегий ее развития в условиях высокой неопределенности, вопросы международного торгово-экономического и технологического сотрудничества.

Для участия в работе XV Международной научно-практической конференции подали заявки более 450 человек.

В работе конференции примут участие представители учреждений высшего образования, научно-исследовательских институтов, иных организаций.

Зарубежные участники представлены такими странами как Казахстан, Ливан, Россия, Азербайджан, Китай.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.