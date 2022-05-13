ОАО «Белорусский цементный завод» получило добровольную экологическую декларацию EPD (Environmental Product Declaration) на четыре марки выпускаемого им цемента.

Как сообщает Telegram-канал БЦК, это первый такой опыт в Беларуси.

«Экологическая декларация представляет собой добровольное заявление производителя о воздействии той или иной его продукции на окружающую среду с учетом ее жизненного цикла, – рассказала Юлия Блажко, начальник отдела менеджмента качества ОАО «БЦЗ». – Работа велась в два этапа. На первом проводилась тщательная оценка жизненного цикла продукции на каждой стадии, от добычи сырья до собственно производства, утилизации отходов и дистрибуции. По итогам был сформирован подробный экспертный отчет».

Следующий этап – верификация (проверка) экологической декларации и ее подтверждение независимой стороной – европейским нотифицированным органом, в нашем случае – экспертом из Германии. После подтверждения верификатором декларация EPD была зарегистрирована в международной системе с присвоением уникального регистрационного номера. Срок действия экологической декларации – 5 лет.

Сам факт получения декларации EPD – конкурентное преимущество и эффективный инструмент для продвижения продукции на рынке. Тем самым холдинг «БЦК» в лице Белорусского цементного завода подтверждает, что двигается в русле «зеленых» трендов и уделяет пристальное внимание охране окружающей среды.