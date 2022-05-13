В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,6%, с декабрем 2021 г. – 110,7%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 106,7% и 110,1% соответственно, промежуточные товары – 104,9% и 113,1%, потребительские товары – 102,6% и 110,7% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. подорожала на 5,4%, с декабрем 2021 года – на 12,3%. При этом годовой рост цен в апреле текущего года составил 19,6%.