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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 10,7%
16:53 13.05.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,6%, с декабрем 2021 г. – 110,7%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 106,7% и 110,1% соответственно, промежуточные товары – 104,9% и 113,1%, потребительские товары – 102,6% и 110,7% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. подорожала на 5,4%, с декабрем 2021 года – на 12,3%. При этом годовой рост цен в апреле текущего года составил 19,6%.
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