В Беларуси стартовал новый этап благотворительного аукциона на котором продаются доменные имена с истекшим сроком регистрации.

На этот раз на аукцион попали уникальные лоты, которые могут вызвать интерес у активных покупателей перспективных доменных имен.

По данным аналитического сервиса официального регистратора доменных имен в Беларуси, компании HostFly.by, на аукционе представлено несколько десятков доменных имен, которые могут иметь ценность для веб-мастеров и авторов контент-проектов.

Например, на аукцион попало несколько десятков доменов, возраст которых с момента регистрации составляет от 14 до 21 года. В этой категории находится и домен relsoft.by. Ранее он принадлежал довольно известной в Беларуси ИТ-компании "Релсофт", которую основал предприниматель и меценат Юрий Зиссер.

Среди самых «старых» доменов Байнета на аукционе можно найти имя, которое раньше принадлежало простому и бесплатному сервису сокращения URL-адресов в Интернете - cut.by. Этому домену больше 19 лет и на него ссылается 100 784 страниц в интернете. Рядом, по соседству, продается домен predprinimatel.by. На этот домен ссылается 1259 страниц в интернете, а его SEMrush Rank равен 6167065.

Среди выставленных на продажу доменов - maesens.by. Ранее под этим именем в интернете размещалась социальная интернет-платформа в формате благотворительного аукциона встреч.

Но рекордсмен этого этапа благотворительного аукциона - домен avgrodno.by, бывший домен автовокзала в Гродно. Раньше на сайте avgrodno.by десятки тысяч пассажиров заказывали билеты и следили за расписанием автобусов. Благодаря этому домен имеет рекордный индекс качества (ИКС) - 220, его SEMrush Rank равен 888355.

Хорошие показатели и у домена godedinstva.by, на котором раньше Министерство информации Беларуси публиковало тематические новости, связанные с объявлением в Беларуси года народного единства. На домен ссылается 2 224 576 страниц (самый большой показатель из всех доменов на аукционе), а его ИКС равен 30, домену 1 год с момента регистрации.

Еще можно обратить внимание на проект, который раньше претендовал на лавры гида Michelin в Беларуси - домен belgid.by. Раньше под этим именем размещались описания ресторанов, кафе и карта общепита республики. Сейчас домен выставлен на продажу и выделяется на фоне других лотов большим количеством ссылок (182920) и числом уникальных ссылающихся доменов (3294).

Данные по другим доменным именам, участвующим в благотворительном аукционе, можно получить через специальный сервис, который был разработан специалистами HostFly.by для быстрой оценки аукционных лотов. Сервис демонстрирует ключевую информацию по всем представленным на аукционе доменам и позволяет быстро перейти к ставкам на аукционе, а затем оформить покупку домена.