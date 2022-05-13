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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 1 КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 27%
15:54 13.05.2022
За январь-март 2022 года налоги, сборы и платежи, уплаченные резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в бюджет и внебюджетные фонды, составили 61,6 млн рублей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает сайт СЭЗ, суммарно резиденты СЭЗ «Гродноинвест» заработали свыше 78 млн рублей чистой прибыли при рентабельности 21%. Экспортировано свыше 70% реализованной продукции, что на 4% больше по сравнению с 1 кварталом 2021 года. География экспорта превысила 60 стран.
Существенно выросла производительность предприятий-резидентов СЭЗ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 37%. Общий объем произведенной продукции за январь-март 2022 года достиг 1,28 млрд рублей.
Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» активно совершенствуют производственную и сбытовую деятельность. К примеру, в 2022 году резидент СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», а компания «Лакокраска» запустила новый корпоративный сайт.
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