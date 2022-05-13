За январь-март 2022 года налоги, сборы и платежи, уплаченные резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в бюджет и внебюджетные фонды, составили 61,6 млн рублей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сайт СЭЗ, суммарно резиденты СЭЗ «Гродноинвест» заработали свыше 78 млн рублей чистой прибыли при рентабельности 21%. Экспортировано свыше 70% реализованной продукции, что на 4% больше по сравнению с 1 кварталом 2021 года. География экспорта превысила 60 стран.

Существенно выросла производительность предприятий-резидентов СЭЗ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 37%. Общий объем произведенной продукции за январь-март 2022 года достиг 1,28 млрд рублей.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» активно совершенствуют производственную и сбытовую деятельность. К примеру, в 2022 году резидент СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», а компания «Лакокраска» запустила новый корпоративный сайт.