Около 400 белорусских школьников 14 мая 2022 года примут участие в Олимпиаде по математике информатике и криптографии в БГУ.

Согласно размещенной на сайте университета информации, в олимпиаде выступят школьники 5-11 классов школ, гимназий и лицеев со всех регионов Беларуси.

При этом для школьников 5-10 классов олимпиада пройдет только по математике. Одиннадцатиклассники участвуют в туре, включающем задания по математике, информатике и криптографии. На выполнение письменной работы конкурсантам дается четыре с половиной часа.

В виду большего количества школьников, принято решение для 100 учащихся из Витебской области провести тур в областном центре.

Призеры состязания получат право выступить в финале олимпиады в следующем учебном году без предварительного отбора. Кроме того, лучшим участникам дадут рекомендации для выступления в XXVI Республиканской летней научно-исследовательской школе учащихся и учителей, которая состоится 13-30 июля.

Олимпиада для школьников направлена на развитие аналитических способностей у учеников, создание условий по занятию на углубленном уровне точными науками, а также оказание помощи в выборе будущей профессии и места учебы.

Организатором турнира выступает ФПМИ БГУ.

С более подробной информацией об интеллектуальном мероприятии можно ознакомиться здесь.