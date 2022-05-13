Прокуратура Свислочского района возбудила уголовное дело о служебном подлоге на одном из предприятий АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе надзорной деятельности установлено, что главный ветеринарный врач, бригадир и начальник участка молочно-товарной фермы одного из предприятий АПК с апреля 2021 года по январь 2022 года с целью сокрытия падежа 17 голов сельскохозяйственных животных обеспечили внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о передвижении живого крупного рогатого скота. При этом действуя по преступной схеме, они организовали реализацию мяса от павшего скота индивидуальному предпринимателю под видом продукции, полученной от живых животных.

Эти действия прокуратура квалифицировала как служебный подлог по ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело для организации расследования передано в Свислочский районный отдел Следственного комитета.