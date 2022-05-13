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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛО В ЛЕПЕЛЕ


15:15 13.05.2022

Лепель стал пятым городом Витебской области и седьмым в стране, где работает мобильное приложение «Мой город».

Комплексный проект по оцифровке городских услуг и сервисов разработан Минсвязи совместно с Белтелекомом и направлен на повышение комфорта и качества жизни горожан.

Благодаря инициативе местной власти Витебская область стала лидером в продвижении платформы «Мой город». Пилотный проект стартовал в Полоцке, в течение года подключились Глубокое, Орша, Браслав. Сегодня эстафету принимает прекрасный озерный край – Лепельщина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», мобильное приложение «Мой город» – это практический инструмент «умного города». После скачивания на смартфон горожане получают удобный доступ почти ко всей местной инфраструктуре. Здесь размещена информация о большинстве предприятий и организаций. Все они сгруппированы в отдельных тематических модулях: городская администрация, государственные организации, учреждения образования и здравоохранения, объекты торговли, культуры и досуга. Благодаря онлайн-сервисам в режиме реального времени можно записаться на прием к руководителю организации, заказать товар или услугу, забронировать столик в ресторане или номер в гостинице, вызвать коммунальную службу и многое другое. Также пользователи приложения всегда будут в курсе городских событий благодаря новостному разделу.

В наполнении платформы могут принять участие различные субъекты хозяйствования Лепеля и Лепельского района. Для участия необходимо оставить заявку на сайте: moygorod.by или обратиться в сервисный центр РУП «Белтелеком» в Лепеле (ул. Володарского, 72, ).

Приложение «Мой город (Беларусь)» доступно для скачивания на Android и iOS.

По статистке первого года работы платформы, самыми популярными стали онлайн-услуги городских администраций, школ, детских садов и спортивных объектов. Пользователи регистрировались на прием к руководству, получали консультации и справки, записывали детей на факультативы, в кружки и секции. Кроме этого, востребованы сервисы предварительного бронирования.
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