Шесть комплексных «проектов будущего» реализуются в Беларуси. Об этом сегодня на пленарном заседании форума научной молодежи «Путь в науку» сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.

«Комплексные проекты станут точками роста экономики, поскольку предусматривают организацию в Минске и регионах страны уникальных производств с высоким экономическим потенциалом, создание и развитие новых научных и инженерных школ в области высоких технологий. Например, проектом «Национальный электротранспорт» предусматривается создание в республике нового сектора машиностроительной отрасли – электромобилестроения. Проектом «Биотехнологии в агропромышленном комплексе», посредством создания инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве, а также соответствующих инновационных производств, предусматривается развитие новой для республики биотехнологической отрасли в сельском хозяйстве», - проинформировал Андрей Косовский, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.

Он также отметил, что, по предварительной оценке, реализация комплексных проектов позволит создать около 20 новых производств и более 2,2 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 1,9 млрд рублей.

Молодежный форум «Путь в науку» проходит сегодня в Национальной академии наук. В мероприятии принимают участие более 300 молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов ведущих высших учебных заведений страны, а также учащиеся школ, занятые в научно-исследовательской работе. Во время форума работает выставка научно-технических разработок, на которой представлены проекты молодых ученых, выставочные образцы электротранспорта, беспилотных летательных аппаратов.

Цель мероприятия – активизация участия молодежи в образовательной, научной и инновационных сферах, повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов.