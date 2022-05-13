В январе-марте 2022 года предприятия концерна «Беллесбумпром» выпустили импортозамещающих товаров на $265 млн, что составило 171,3% к аналогичному периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКПРЕСС в пресс-службе концерна, выпуск импортозамещающей продукции обеспечивают 27 предприятий концерна. Товрная номенклатура охватывает 49 позиций. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, плиты древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесностружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Наращиванием производства импортозамещающей продукции предприятия активно начали заниматься, когда ввели в эксплуатацию новые высокотехнологичные перерабатывающие мощности. Проведенная модернизация базовых деревообрабатывающих предприятий позволила значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции и обеспечивать ее высокое качество.

Работа по развитию импортозамещения будет продолжена и далее. В качестве перспективных направлений концерн «Беллесбумпром» рассматривает расширение ассортимента и рост объемов производства различных видов бумажной и картонной упаковки, как альтернативы полиэтиленовой. Для этого есть основа – целлюлоза, производимая в Светлогорске, и мелованный картон, который производится в Добруше.

Продолжится производство древесных плит, обоев, напольных ламинированных покрытий, мебели, строительных конструкций и иных изделий из древесины, бумаги и картона. Ведь спектр производства импортозамещающей продукции в концерне не ограничивается установленными соответствующей программой товарными позициями. По большому счету весь перечень товаров, который производят предприятия концерна, является альтернативой импорту, начиная от простейших пиломатериалов и заканчивая сложными изделиями глубокой переработки древесины.