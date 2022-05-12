ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 864,0 МЛН РУБЛЕЙ


13:17 13.05.2022

В консолидированный бюджет Витебской области за январь-апрель 2022 года поступило 864,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 215,1 млн рублей, в местный бюджет – 648,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 293,8 млн рублей, или 34,0% в доходах консолидированного бюджета, по подоходному налогу – 240,3 млн рублей, или 27,8%, по акцизам – 80,6 млн рублей, или 9,3%, по налогу на прибыль – 69,5 млн рублей, или 8,0%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 31,9 млн рублей, или 3,7%, по налогу на недвижимость – 28,2 млн рублей, или 3,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
валюта курс
EUR 2.6658
USD 2.5424
RUB 3.8386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6658 -0.0784
USD 2.5424 -0.0521
RUB 3.8386 +0.0907
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6050 2.6450
USD 2.5020 2.5200
RUB 3.0000 3.9000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0550
EUR/RUB 66.0000 86.9600
USD/RUB 63.5000 81.8800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте