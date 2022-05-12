|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 864,0 МЛН РУБЛЕЙ
13:17 13.05.2022
В консолидированный бюджет Витебской области за январь-апрель 2022 года поступило 864,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 215,1 млн рублей, в местный бюджет – 648,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 293,8 млн рублей, или 34,0% в доходах консолидированного бюджета, по подоходному налогу – 240,3 млн рублей, или 27,8%, по акцизам – 80,6 млн рублей, или 9,3%, по налогу на прибыль – 69,5 млн рублей, или 8,0%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 31,9 млн рублей, или 3,7%, по налогу на недвижимость – 28,2 млн рублей, или 3,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.05.2022
Курсы в банках
на 13.05.2022
Конвертация в банках
на 13.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте