В консолидированный бюджет Витебской области за январь-апрель 2022 года поступило 864,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 215,1 млн рублей, в местный бюджет – 648,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 293,8 млн рублей, или 34,0% в доходах консолидированного бюджета, по подоходному налогу – 240,3 млн рублей, или 27,8%, по акцизам – 80,6 млн рублей, или 9,3%, по налогу на прибыль – 69,5 млн рублей, или 8,0%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 31,9 млн рублей, или 3,7%, по налогу на недвижимость – 28,2 млн рублей, или 3,3%.