МИНСК, 13 апреля /ЭКОПРЕСС/. СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Минский государственный лингвистический университет

12 мая 2022 года подписали соглашения о сотрудничестве.

Как сообщает сайт парка, предметом подписанного документа является налаживание взаимодействия в сфере науки, образования и реального сектора экономики и услуг, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества университета и заказчиками кадров при подготовке и трудоустройстве выпускников МГЛУ.

Для руководства и студентов университета провели экскурсию. Представители администрации и компании по развитию «Великого камня» презентовали будущим лингвистам и переводчикам историю индустриального парка, текущий ход развития, условия работы резидентов и инвестиционную политику.