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ЭКОНОМИКА РБ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И МГЛУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:12 13.05.2022
МИНСК, 13 апреля /ЭКОПРЕСС/. СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Минский государственный лингвистический университет
12 мая 2022 года подписали соглашения о сотрудничестве.
Как сообщает сайт парка, предметом подписанного документа является налаживание взаимодействия в сфере науки, образования и реального сектора экономики и услуг, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества университета и заказчиками кадров при подготовке и трудоустройстве выпускников МГЛУ.
Для руководства и студентов университета провели экскурсию. Представители администрации и компании по развитию «Великого камня» презентовали будущим лингвистам и переводчикам историю индустриального парка, текущий ход развития, условия работы резидентов и инвестиционную политику.
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