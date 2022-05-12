В Беларуси стартовал проект «Современная медицина в регионы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, цель программы – повышение профессионального опыта медперсонала региональных больниц, расширение спектра и повышение качества выполняемой диагностической и лечебной помощи.

Проект многоэтапный. Первый этап – симуляционное образование в Республиканском клиническом центре, следующий – отработка практических навыков в операционных с участием специалистов центра. Это консультативная помощь, использование возможностей телемедицины, участие врачей и среднего персонала из регионов в тех конференциях и конгрессах, которые проводятся на базе медцентра, участие и прослушивание еженедельных лекций.

Инициатором программы выступила главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская. Она отметила, что «это новый профессиональный проект, основная цель которого – обменяться практическими знаниями с коллегами из районных больниц. Это полноценное использование медоборудования, которое есть в ЦРБ. Мы, посещая эти больницы, видим, что наши медцентры снабжены на достаточно хорошем уровне. Есть больницы, которые оснащены великолепно. Только нужно дать врачам образовательные инструменты, которые помогут правильно это оборудование использовать».

Особенность проекта заключается в этапе симуляционного образования. Во время которого врачи-практики будут отрабатывать мануальные навыки на медицинских симуляторах высокой степени реалистичности.

«Огромное количество программ, заложенных в этих симуляторах, позволяют врачам в короткое время увидеть те патологические процессы, которые, возможно, в своей практической деятельности они никогда не встретят. Это дает очень большой багаж профессиональных знаний для повышения уровня и улучшения лечебно-диагностического процесса», – считает Ирина Абельская.

Образовательный этап программы охватывает хирургические специальности – гибкую и жесткую эндоскопию, продвинутый курс лапороскопической хирургии, диагностические специальности, УЗИ, функциональную диагностику. Акцент будет сделан и на инфекционно-эпидемиологической безопасности. Это направление будет охватывать как специалистов врачебного звена, так и средних медработников.

Отметим, что в программу «Современная медицина в регионы» вошли Солигорская районная больница (Минская область), Лунинецкая, Кобринская и Березовская (Брестская), Лидская и Островецкая ЦРБ (Гродненская).