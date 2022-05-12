Лукашенко 13 мая рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, он дал согласие на назначение заместителей министров в ряде ведомств.

Должность первого заместителя министра промышленности займет Александр Огородников, который до настоящего времени в этом ведомстве работал на посту замминистра. Освободившуюся должность займет Алексей Козлов, также прежде работавший в этом министерстве на посту начальника научно-технического управления Министерства промышленности.

Сергей Федченко с должности председателя Новогрудского райисполкома переходит на пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. На должность заместителя министра в этом ведомстве согласован начальник главного управления экономики Минсельхозпрода Вадим Шагойко.

Новый заместитель министра и в МАРТ. Этот пост займет Нина Емельянова, прежде работавшая заместителем генерального директора по развитию КТУП "Минский Комаровский рынок".

Олег Андрейчик идет на повышение на пост заместителя министра спорта и туризма после работы в этом ведомстве в должности начальника управления спорта.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Пост заместителя председателя Витебского облисполкома (вопросы социальной сферы и идеологии) займет Вячеслав Дурнов, который прежде работал в должности первого заместителя министра спорта и туризма.

Геннадий Денгалев согласован на должность заместителя председателя Могилевского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ). До этого он возглавлял Борисовский райисполком.

Михаил Гришкевич сменит пост председателя Кобринского райисполкома на аналогичную должность в Пружанском районе.

В свою очередь Кобринский райисполком возглавит Александр Пачко. До настоящего времени он возглавлял Лунинецкий район.

Новым председателем Лунинецкого райисполкома станет Александр Савина. Прежде он работал на посту первого зампредседателя этого райисполкома.

Николай Карпович согласован на должность председателя Борисовского райисполкома. До настоящего времени он возглавлял Стародорожский райисполком.

Стародорожский райисполком теперь возглавит Дмитрий Сосинович, который перейдет на этот пост с работы в должности зампредседателя этого райисполкома.

На должность председателя Слуцкого райисполкома согласован Владимир Гога, прежде - начальник финансового управления Слуцкого райисполкома.

Лукашенко поставил задачу перед руководителями райисполкомов реализовать не менее одного инвестиционного проекта в каждом из районов страны.