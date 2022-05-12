По оценкам Минэкономики, за январь-апрель ВВП Беларуси замедлится на не более чем 2% к уровню прошлого года. Об этом заявил 12 мая 2022 года министр экономики Александр Червяков, комментируя развитие экономики за январь-апрель 2022 года.

По его словам, весомый отрицательный вклад вносят те отрасли, которые попали под влияние санкций. В промышленности традиционно «плюсуют» производство продуктов питания, транспортных средств, деревообработка, фармацевтика, электроника и др.

Несмотря на позднюю весну, аграрии успешно проводят посевную компанию. В этом году внесение удобрений будет увеличено практически на треть к уровню прошлого года. Сельхозорганизации обеспечены топливом и средствами защиты, поддерживается высокая техническая готовность техники. Все это создает основу для получения хорошего урожая и выхода на плановые показатели в конце года.

В строительстве – жилье идет с опережением. Все регионы выполнили доведенные задания. Идет активно работа по экспорту строительных услуг в Российскую Федерацию. Его объем возрос на 13% за I квартал.

«В сфере услуг мы продолжаем прирастать в IT и розничной торговле. В апреле после повышенного спроса на сахар, крупы, масло и другие товары ситуация на потребительском рынке стабилизировалась. После снятия «ковидных ограничений» возрос пассажирооборот, особенно в Российскую Федерацию. Идет освоение новых маршрутов в южном и юго-восточном направлениях2, - сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Что касается внешней торговли, за I квартал экспорт товаров и услуг увеличился на 0,5 млрд долларов или на 5%. Положительное сальдо максимально за всю историю наблюдений – почти 1 млрд, в том числе по услугам – 1,2 млрд долларов. Основной прирост экспорта по товарам обеспечили производители продовольствия, транспортных средств, деревообработки, металлопродукции. Среди услуг наибольший вклад вносят IT-сектор, транспорт и финансовые услуги.

«Приоритетная задача правительства – чтобы люди не чувствовали влияние санкций. А для этого необходимо компенсировать отставание отраслей, которые подвержены внешним ограничениям. Сегодня выстроен четкий алгоритм наших действий. Мы понимаем, что белорусская экономика находится в стадии структурной трансформации. Перестраиваются логистические цепочки, рынки поставок и сбыта. В системе расчетов снижается доля доллара и евро, а удельный вес российской и белорусской валют увеличивается. Идет замещение импорта комплектующих и сырья на отечественные изделия либо из дружественных стран.

Есть проблематика в неразвитости инфраструктуры на новых транспортных направлениях, чтобы резко увеличить объемы перевозок. Все это реально улучшить. Для перестройки всего экономического механизма потребуется время. Главное – предприятия продолжают работать, обеспечивают занятость, выплачивают зарплату, а государство выполняет свои социальные обязательства», – рассказал Александр Червяков.