С 1 июня компания «Белавиа» изменяет время вылета и прилета утреннего рейса (В2 957/958) в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Как поясняется, изменения в расписание внесены для удобства пассажиров, которые летят в Москву как прямым рейсом, так и транзитом через Минск.

На данный момент самолет вылетает из Минска в 8.40, а будет - на полтора часа позже.

В частности, по новому расписанию вылет из Минска планируется в 10.10, прилет в Москву – в 11.30. Вылет из Домодедово запланирован на 12.20, возвращение в Минск - в 13.40.