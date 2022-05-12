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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С ИЮНЯ МЕНЯЕТ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА УТРЕННЕГО РЕЙСА В АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО


10:49 13.05.2022

С 1 июня компания «Белавиа» изменяет время вылета и прилета утреннего рейса (В2 957/958) в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Как поясняется, изменения в расписание внесены для удобства пассажиров, которые летят в Москву как прямым рейсом, так и транзитом через Минск.

На данный момент самолет вылетает из Минска в 8.40, а будет - на полтора часа позже.

В частности, по новому расписанию вылет из Минска планируется в 10.10, прилет в Москву – в 11.30. Вылет из Домодедово запланирован на 12.20, возвращение в Минск - в 13.40.
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