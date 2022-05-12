В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,5%, с декабрем 2021 г. – 109,1%, в том числе на инвестиционные товары – 104,3% и 107,9% соответственно, промежуточные товары – 102,7% и 110,2%, потребительские товары – 102,4% и 106,6% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 103,8%, с декабрем 2021 г. – 108,2%, в том числе в растениеводстве – 109,8% и 116,7% соответственно, животноводстве – 102,2% и 105,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 103,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 103,5% и 104,6% соответственно, машины и оборудование – 95,5% и 100,9%, прочие работы и затраты – 107,2% и 105% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 108,6%, с декабрем 2021 г. – 125,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 103,6%.