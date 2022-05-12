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ЭКОНОМИКА РБ
СОСТОЯЛСЯ ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ KSP 2021/22 «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ»
09:57 13.05.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, исследования в рамках KSP 2021/22 проведены по трем темам: рекомендации по созданию и функционированию платформы сотрудничества промышленного сектора и госорганов; рекомендации по цифровой трансформации МСП; планы действий по цифровой трансформации через сотрудничество промышленного сектора и госорганов.
Это четвертое и завершающее мероприятие KSP 2021/22 в рамках реализации текущего этапа проектной деятельности Программы обмена знаниями (KSP) Республики Корея в Беларуси.
Корейская сторона в ходе итогового семинара представила презентации и резюме итогового отчета, который запланирован к направлению в Минэкономики в июне.
Итоговый отчет по проекту KSP 2021/22 в виде конкретных рекомендаций на макро- и микроуровне по трансферу передового опыта и современных практик в области государственно-частного взаимодействия по вопросам цифровой трансформации реального сектора экономики станет основой для совершенствования законодательной базы Беларуси в данной сфере, а также практическим пособием по переходу к цифровизации для субъектов хозяйствования страны.
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