За прошедшие сутки (с 6:00 12 мая по 6:00 13 мая) энергетики восстановили электроснабжение в 1350 населенных пунктах республики. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго».

Согласно информации, на утро продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 240 населенных пунктах (некоторые районы Гомельской и Могилевской областей).

В ликвидации последствий непогоды в течение суток были задействованы порядка 1000 человек персонала, и более 300 единиц техники.

«Предпринимаются все необходимых действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети», - говорится в сообщении предприятия.