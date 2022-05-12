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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОСЛЕ НЕПОГОДЫ 12 МАЯ ВОССТАНОВЛЕНО В 1350 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ
09:41 13.05.2022
За прошедшие сутки (с 6:00 12 мая по 6:00 13 мая) энергетики восстановили электроснабжение в 1350 населенных пунктах республики. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго».
Согласно информации, на утро продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 240 населенных пунктах (некоторые районы Гомельской и Могилевской областей).
В ликвидации последствий непогоды в течение суток были задействованы порядка 1000 человек персонала, и более 300 единиц техники.
«Предпринимаются все необходимых действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети», - говорится в сообщении предприятия.
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